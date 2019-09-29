سامسونغ تطلق هاتفها المنتظر “GALAXY A70S”

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة حمل اسم GALAXY A70S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 675 ثماني النوى ونظام Android 9 Pie، وواجهة Samsung One UI.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة وبدقة +FULLHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وماسح للبصمات مدمج فيها.

أما الكاميرا الخلفية فجاءت ثلاثية حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين جاءت الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميغا بيكسل، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بحجم 128 غيغا بايت في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 6 و8 غيغا بايت.

بينما ستأتي البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 25 واط.

يذكر أن سامسونغ أطلقت الهاتف في الهند بسعر يتراوح ما بين 410 و440 دولارا بحسب حجم الذاكرة العشوائية دون أن تكشف عن موعد طرحه في باقي أنحاء العالم.

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