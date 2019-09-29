“Liyama” تطلق شاشة لعشاق الألعاب.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة Liyama اليابانية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها لسم ProLite XUB3493WQSU-B1.

وستأتي الشاشة الجديدة بحجم 34 بوصة وبدرجة سطوع تبلغ 400 قنديلةم2، ونسبة تباين 1000:1، ودقة وضوح تصل إلى 3440*1440 بيكسل.

وتتميز الشاشة بسرعة الاستجابة والتي تصل إلى 4 ميلي في الثانية، كما أنها تدعم تقنية FreeSync من شركة AMD، وتقنية ADS-IPS.

ومن ميزات شاشة ProLite XUB3493WQSU-B1 قدرتها على موائمة درجة السطوع والتباين بشكل تلقائي، كما أنها توفر ثباتا في زاوية المشاهدة سواء أكانت المشاهدة بشكل أفقي أم عمودي، وذلك من خلال الحامل الذي يتيح للشخص ضبط الارتفاع وإمالة الشاشة.

كما زودت الشاشة بسطح مضاد للانعكاسات، ويستطيع المستخدم وصلها بأجهزة حاسوب وعرض محتويات تلك الأجهزة عليها.

وستحتوي شاشة ProLite XUB3493WQSU-B1 على منفذي HDMI، ومنفذيUSB-3.0، وسماعة رأس، وسماعتي استريو بقدرة 5 واط.

يذكر أن الشركة اليابانية لم تقدم أي معلومات حول سعر الشاشة وموعد طرحها في الأسواق.

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