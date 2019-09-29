لهذه الأسباب.. لا تُهمل صعوبات البلع

حذرت دراسة قام بها المركز الألماني للتوعية، من صعوبات البلع، مؤكدة أن ذلك قد يكون دليلا على إصابة المرء بعدد من الأمراض من أبرزها “المريء اليوزيني” المعروف باسم التهاب المريء التحسسي.

وطلبت الدراسة من الأشخاص مراجعة الطبيب فورا في حال صاحب صعوبات البلع حرقة في المعدة، أو حموضة، أو تقيؤ، أو آلام خلف عظم الصدر، بالإضافة إلى رجوع محتوى المريء إلى الفم.

وأكدت الدراسة إمكانية علاج التهاب المريء التحسسي من خلال استخدام بعض الأدوية ككورتيكوستيرويد، والابتعاد عن الطعام الذي يسبب هذه الحساسية، كالقمح، البيض، ,المأكولات البحرية، ,حليب الأبقار بالإضافة إلى المكسرات.

وقالت الدراسة إن هناك بعض الحالات التي تعاني من التهاب المريء التحسسي تحتاج إلى إجراء جراحة بالبالون من أجل توسعة المريء.

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