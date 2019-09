وفاة “مارك زخاروف” فنان الشعب الروسي

أعلن مدير مسرح لينكوم، مارك فارشافر، عن وفاة الفنان مارك زخاروف المدير الفني لمسرح لينكوم والملقب بفنان الشعب الروسي عن عمر يناهز 86 بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مارك فارشافر إن الفنان الراحل نقل إلى المستشفى يوم 20 أغسطس بسبب الالتهاب الرئوي وخرج منه يوم 9 سبتمبر قبل أن يتوفى يوم أمس، وعبر عن حزنه لرحيل آخر الموهينيين.

ويعد زخاروف الذي ولد في العام 1933 واحدا من أهم وأبرز المسرحيين الروس، حيث عين في العام 1973 كمدير فني لمسرح الكومسومول اللينيني في موسكو والذي تغير اسمه في العام 1990 إلى مسرح لينكوم.

الجدير بالذكر أن زخاروف أخرج خلال مسيرته الطويلة أكثر من 40 مسرحية من أبرزها سمسم، جونو وأفوس، ثلاث فتيات بالأزرق، زواج، كما قام بإخراج بعض الأعمال السينمائية من أبرزها The Same Munchausen وFormula of Love.

