“عقاب قاسٍ” لرجل حاول قتل زوجته السابقة

أصيب الأميركي هنري هيربيغ البالغ من العمر 65 عاما، بالشلل إثر محاولته قتل زوجته السابقة.

وظهر المتهم في قاعة المحكمة من خلال شريط فيديو حيث تعذر نقله إلى قاعة المحكمة، وقام المدعون بشرح محاولة القتل الفاشلة.

حيث أكد المدعون أن المتهم خطط للتخلص من زوجته السابقة وقتلها وإظهار الأمر على أنه سرقة، حيث قام بمغادرة منزله يوم 8 سبتمبر الجاري بسيارته وأخذ معه أكياس قمامة، وشريط لاصق، بالإضافة إلى أسلاك ربط بلاستيكية وغاز إضافي.

واتجه نحو منزله السابق الواقع في فرجيينا بيتش في ولاية فرجينيا الأميركية وبحوزته بندقية، وعصا خشبية، ومفتاح صواميل فولاذي.

وقال المدعون إن المتهم وضع خطة ذكية لإظهار الأمر وكأنه سرقة، حيث ترك هاتفه في المنزل لكي لا يتم تتبعه، كما لم يشترِ من المحلات التي تحتوي على كاميرات مراقبة، كما استخدم الأموال النقدية لدفع ثمن المشتريات عوضا عن البطاقات، ووضع شعر مستعار لكي يخفي هويته.

ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب قيام ابنة زوجته بإطلاق النار عليه دفاعا عن نفسها وعن والدتها خلال قيامه بمحاولة قتلها الأمر الذي أدى إلى إصابته بالشلل.

الجدير بالذكر أن محامي هنري طلبوا من المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة نظرا لعدم قدرة سجن فيرجينيا بيتش على تحمل تكاليف العلاج، في حين قالت المحكمة إنها ستنظر في الأمر في حال تم تحديد المكان الذي سيعيش فيه بعد خروجه بكفالة.

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