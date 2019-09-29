بالصدفة.. بريطاني يعثر على كنز عمره ألف عام

عثر البريطاني دون كراولي على كنز أثري يبلغ عمره أكثر من 1000 عام خلال بحثه عن المعادن في إحدى الأراضي الزراعية في منطقة سوفولك الإنجليزية.

وقال دون إنه وجد 99 قطعة نقدية أثرية مصنوعة من الفضة الأنغلوسكسونية الأمر الذي دفعه لعرضها على خبراء الآثار الذين أكدوا له أن عمر هذه القطع حوالي 1000 عام.

واكتشف خبراء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في المنطقة التي وجدت فيها هذه القطع كنيسة سكسونية منسية، كما عثروا على بقايا عظام بشرية و6 قطع نقدية.

وبعد أن عرف دون قيمة الكنز الذي وجده قرر بيعه في مزاد علني في شهر ديسمبر القادم، ومن المتوقع أن يجني 62 ألف دولار من هذا المزاد.

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