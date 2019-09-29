أمازون تضيف التبديل التلقائي بين اللغات بـ”أليكسا”

في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها في مجال المساعدات الصوتية قامت شركة أمازون الأمريكية بإضافة مجموعة من الميزات الجديدة لمساعدها الصوتي أليكسا.

وتعد ميزة التبديل التلقائي بين اللغات لتلقي أوامر المستخدمين من أبرز الميزات التي أضافته الشركة الأمريكية لمساعدها الصوتي أليكسا.

حيث سيكون المساعد الصوتي أليكسا قادرا على تلقي الأوامر الصوتية بلغات متعددة من خلال تشغيل وضع متعدد اللغات، ويعد هذا الأمر مناسبا للمنازل التي يسكن فيها أشخاص لديهم جنسيات مختلفة، ويتحدثون لغات مختلفة.

وقالت الشركة الأمريكية إن الميزة ستكون متاحة حاليا في 3 دول هي أمريكا والتي ستتاح فيها اللغة الإنجليزية والإسبانية، وكندا والتي ستتاح فيها اللغة الإنجليزية والفرنسية، والهند الذي ستتاح فيها اللغة الإنجليزية والهندية.

وأكدت أمازون أن المستخدمين في الدول المذكورة سيكونون قادرين على الاستفادة من الوضع متعدد اللغات منذ بداية شهر أكتوبر القادم.

يذكر أن أمازون أكدت أنها ستطلق هذه الميزة للدول الأخرى بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة.

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