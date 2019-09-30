الصحة تعيد افتتاح وحدة الأورام بطرابلس المركزي

أعلنت وزارة الصحة الاثنين، افتتاح وحدة الأورام بمستشفى

طرابلس المركزي بعد استكمال أعمال صيانة الأرضيات والصرف الصحي وشبكة الكهرباء

والجدران.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية، أن الوحدة دعمت بجهاز

متطور لتجهيز الجرعات يدخل الخدمة لأول مرة وبعدد 8 أجهزة سبرينج بومب و6 أجهزة

إنفيوجن بومب داخل حجرة رئيسية بها أسرة وكراسي حديثة لأخذ الجرعات مشيرا إلى أن

العيادة يقصدها حوالي 50 حالة على مدى 4 أيام.

يشار إلى أن وزارة الصحة، افتتحت مطلع سبتمبر الحالي قسم

الملاحظة بمستشفى الحوادث أبوسليم بعد استكمال أعمال الصيانة بسعة 15سريرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية