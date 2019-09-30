تقارير : هاتف جالكسي S11 سيحمل كاميرا بدقة 108MP

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6 أشهر تقريباً عن موعد إطلاق هاتف سامسونج الرائد القادم جالكسي S11 وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن إستبعاد الهاتف

من مطحنة الشائعات والتقارير.

أحدث

التسريبات من موقع سام موبايل تشير إلى ان سامسونج ستقدم هاتف جالكسي S11 بـ 4 كاميرات الرئيسية منها ستكون بدقة 108MP بالاضافة لكاميرا الزاوية العريضة وكاميرا ToF.

الكاميرا

الرابعة ستكون للتقريب حيث سيحمل الهاتف تقريب بصري 5x في خطوة جديدة تقوم بها سامسونج لأول مرة في

سلسة هواتف جالكسي.

جميع

التسريبات أعلاه تبدو منطقية لأن سامسونج كشفت بالفعل عن مستشعر بدقة 108MP وكشفت ايضاً عن وحدة للتقريب البصري 5 مرات

في مايو الماضي حيث سيبدأ الانتاج الضخم لهذه الاشياء في نهاية 2019.

على

جانب آخر يتحدث التقرير عن مستشعر البصمة داخل الشاشة في جالكسي S11 سيحظى بمساحة اكبر من المستشعر الحالي بحجم

36mm² بينما سيكون المستشعر

الجديد بحجم 64mm² أي الضعف تقريباً.

المصدر: عالم التقنية

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