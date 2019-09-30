طائرة تهبط اضطراريا لـ”سبب غريب”

اضطرت طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية متجهة من مدينة نيويورك إلى لوس أنجلوس على الهبوط اضطراريا في مطار مدينة كانساس بسبب تهديد راكب بقتل كابتن الطائرة والمسافرين.

وغضب الراكب الذي لم يُكشَف عن اسمه لاضطراه إلى الوقوف في صف مكون من 7 أشخاص من أجل الدخول إلى المرحاض في حين كان مرحاض الدرجة الأولى خاليا.

وقام الرجل بتصوير فيديو مباشر تحدث فيه عن خطأ الشركة بإجبارهم على الانتظار في حين أن المرحاض الآخر فارغ، وطلب من الناس عدم تهديده بالشرطة.

وحاول كابتن الطائرة تهدئة الرجل الثائر إلا أنه فشل في ذلك، حيث هدده الأخير بالقتل وقتل ركاب الطائرة مما تسبب بحالة ذعر بين الركاب.

ومع ازدياد غضب الرجل اضطر كابتن الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مدينة كانساس من أجل تسليم الرجل للشرطة، وبسبب هذه المشكلة وصلت الطائرة متأخرة 4 ساعات عن موعدها الأصلي.

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