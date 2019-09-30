دراسة تكشف “معلومات صادمة” عن “لوشن” الجسم

حذرت دراسة نشرتها مجلة “أوكو تست” الألمانية من لوشن الجسم، وقالت إن اللوشن الذي تستخدمه النساء بكثرة يحتوي على مواد ضارة بالجسم.

وأكدت المجلة أن الدراسة شملت 50 منتجا، وطالبت المجلة النساء بالابتعاد أو التخفيف من استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد ضارة بالصحة كالأكريليك، الأكريليت، الكاربومبير، الكروس بوليمر، الكوبوليمي، والبولي بيوتين.

بالإضافة إلى المواد التي تحتوي على مواد نفطية كالبارافينوم، ليكويدوم، بترولاتوم، وسيرا ميكروكريستالينا، والمواد التي تحتوي على السيلكون كالداميثيكون، ديميثيكونول، سيكلو ببينتا سيلوكسان، وسيكلو هيكسا سيلوكسان.

كما دعت الدراسة السيدات إلى تخفيف استخدام المواد العطرية وبخاصة مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال.

وأكدت الدراسة أن لوشن الجسم الذي يحتوي على هذه المواد قد يؤدي إلى إصابة النساء بحساسية وبعض الأمراض الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية