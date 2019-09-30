شيرين رضا حزينة على الطفلة جنة.. ما قصتها؟

عبرت الفنانة المصرية شيرين رضا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر” عن تأثرها الشديد بالحادثة التي أودت بحياة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات، وطلبت من متابعيها إبلاغها عن حالات العنف الأسري التي يكتشفونها.

وطالبت الفنانة المصرية الجهات المختصة بإنزال أقصى العقوبات بالجدة والخال بسبب ما اقترفت يداهما.

وشغلت قضية الطفلة جنة الإعلام المصري مؤخرا، حيث أدى التعذيب الذي مورس على الطفلة من قبل جدتها إلى بتر ساقها ووفاتها لاحقا.

وأشارت التقارير الطبية إلى تشويه الأعضاء التناسلية للطفلة من قبل الجدة التي قامت بحرقها وكييها لكي تمنعها من التبول اللاإرادي حسب زعمها، ولتخفي جريمة الاغتصاب التي قام بها خال الطفلة.

يذكر أن قضية جنة شغلت الرأي العام المصري والمنظمات الحقوقية والتي طالبت بإعدام الجدة والخال لارتكابهما جريمة القتل عن سبق الإصرار والترصد بحسب المادة 230 و231 من قانون العقوبات المصري.

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