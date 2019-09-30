“روكات” تطرح لوحتي مفاتيح لعشاق الألعاب

كشفت شركة روكات الألمانية عن لوحتي مفاتيح لعشاق الألعاب أطلقت عليهما اسم Vulcan 121 وVulcan 121 Aimo، لتكون اللوحتان فردين جديدين ضمن عائلة Vulcan.

وزودت الشركة الألمانية اللوحتين الجديدتين بالمفاتيح الميكانيكية Titan Switch Speed التي تتميز بسرعة الاستجابة التي تفوق سرعة استجابة لوحات المفاتيح التقليدية بـ30 مرة.

وستحتوي اللوحتان على مسند لراحة اليد، ذاكرة داخلية بسعة 512 غيغا بايت تستخدم لتخزين وحدات الميكرو والإعدادات، ويمكن للمستخدم أن يقوم بتوصيل هذه اللوحات بالحاسوب من كابل USB بطول 1.8 متر.

وصنعت الشركة الألمانية لوحة Vulcan 121 Aimo بجسم من الألمنيوم الصلب بقياس 2.235*2.46*3J، وسيصل وزنها إلى 1.15 كيلوغرام.

أما اللوحة Vulcan 121 فستأتي بمفاتيح Titan Switch الخطية، وبمسافة ضغط تصل إلى 1.4 ملم.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطلق اللوحتين الجديدتين في الأسواق بسعر يصل إلى 160 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية