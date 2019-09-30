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أجهزة قديمة ستودّع واتسآب قريبا.. تعرف عليها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة فيسبوك الأميركية عن إيقافها الدعم لتطبيق واتس آب على أجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام Android 2.3.7، وأجهزة آيفون التي تعمل بنظام IOS7 بحلول فبراير القادم.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن مستخدمي تطبيق واتس آب على تلك الأنظمة لن يكونوا قادرين على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم.

وتحاول فيس بوك من خلال هذه الخطوة دفع المستخدمين إلى استبدال أجهزتهم القديمة بأخرى حديثة لكي تكون قادرة على مواكبة التغييرات التي ستطرأ على واتس آب.

حيث تعمل الشركة الأميركية على إضافة ميزات جديدة لواتسآب تتطلب مساحات كبيرة وميزات لا تحتوي عليها الأجهزة القديمة.

وطلبت فيسبوك من المستخدمين ترقية الإصدارات الموجودة لديهم إلى الإصدارات الأحدث لكي يستفيدوا من الميزات الجديدة التي ستضاف إلى واتس آب قريبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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