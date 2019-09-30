شاب يتزوج ثمانينية مُعاقة للتهرب من الخدمة العسكرية

استطاع الشاب الأوكراني ألكساندر كوندراتيوك التهرب من الخدمة العسكرية بطريقة ذكية، حيث قام بالزواج من ابنة عمه المعاقة والبالغة من العمر 81 عاما.

واستطاع ألكساندر الاستفادة من قانون التجنيد الأوكراني الذي يمنح استثناءات للأشخاص الذين لديهم زوجة مريضة أو معاقة.

وقال ألكساندر إن علاقة قوية ووثيقة تربطه بابنة عمه التي تزوجها من خلال حفل بسيط أقيم في إحدى القرى الصغيرة الواقعة بالقرب من مدينة فينيستا، وبأنه لم يتزوجها لتجنب العسكرية فقط.

وفور إتمام مراسم الزواج قام الشاب بتقديم ورقة الزواج الذي تثبت إعاقة زوجته لمسؤولي التجنيد ليتم إعفاؤه مؤقتا من العسكرية.

وعندما سألت الزوجة عن طريقة معاملة زوجها لها قالت بأنه رجل صالح ويقدم لها الرعاية والعناية.

في حين نفى جيرانها هذا الأمر، وقالوا إن شقيقاتها وأبناءها يقومون بزيارتها أكثر من زوجها.

الأمر الذي دفع السلطات الأوكرانية لفتح تحقيق في الحادث للتأكد من قيام الزوج برعاية زوجته، ولكيلا يكون زواجه منها بغرض التهرب من الخدمة العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية