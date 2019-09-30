جديد “آنكر”.. مجموعة سماعات لاسلكية مميزة

كشفت شركة آنكر الصينية عن جيل جديد من سماعتها اللاسلكية المميزة المقاومة للماء والغبار أطلقت عليه اسم Sound core Liberty2.

وقالت الشركة الصينية إن الجيل الجديد ستكون مقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX5، كما ستعمل بتقنية البلوتوث 5.

وزودت الشركة الصينية السماعة بمشغلات مطلية بالألماس تعمل على تشغيل الصوت بدقة عالية جدا، كما زودتها ب4 ميكرفونات تعمل على حجب الضوضاء.

بالإضافة إلى ذلك فإن السماعة الجديدة ستدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi، وستزود ببطارية تعمل لمدة 7 ساعات متواصلة.

وألحقت آنكر بالسماعات 7 سدادات أذن من السيليكون لكي تتوافق هذه السدادات مع أذواق المستخدمين.

الجدير بالذكر أن آنكر لم تكشف عن موعد إطلاق السماعات الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية