الكشف عن مواصفات ومميزات جديدة لهواتف آيفون 2020

أعرب عدد من محبي شركة آبل عن استيائهم بسبب بقاء تصميم هاتف آيفون 11 بنفس التصميم الذي جاء به الآيفون آخر عاميْن مع تغيير بسيط في شكل الكاميرات.

لكن حساب مختص بتسريبات الهواتف الذكية على تويتر أكد أن آيفون 2020 سيحمل أخباراً سارة لمحبي الآيفون.

ونشر حساب Ben Geskin صورةً على تويتر وعلق عليها بالقول إن واحداً من هواتف آيفون الثلاثة في عام 2020 القادم سيكون بدون اقتطاع الجزء العلوي من الشاشة أو ما يُعرف بـ “Notch”.

وذكر الحساب أن إحدى هذه النسخ ستكون بشاشة كبيرة تبلغ مساحتها 6.7 بوصة. وأكد أن آبل ستضع مستشعر التعرف على الوجه FaceID إلى الكاميرا الأمامية ومكبر صوتي في الإطار العلوي النحيف للهاتف، على غرار ما فعلته سامسونج مع هاتف جالكسي نوت 9.

ويرى المُسرب التقني أن هذه النسخة لن تكون أكبر من آيفون 11 برو ماكس من حيث الأبعاد وبالتالي لن تختلف عن تجربة الاستخدام باليد.

من المتوقع أيضاً أن تستغني شركة آبل عن مدخل Lightning واستبداله بمدخل USB-C الذي يأتي مع هواتف اندرويد الحديثة ويكون قابلاً للعكس.

في نفس الوقت أكد المحلل التقني لأجهزة شركة آبل مينغ تشي كو، أن شركة آبل ستغير تصميمها للايفون بشكل واضح وكبير في العام المقبل.

وقال تشي كو إن هواتف آيفون القادمة ستحتوي على إطار معدني جديد، وبهذا تعود شركة آبل إلى تصميم هاتف آيفون 4 من حيث الإطارات المعدنية أي أنها ستكون أقل انحناءً من عند الزوايا.

وأوضح تشي كو أن هواتف آيفون الثلاثة ستدعم شبكات الجيل الخامس مع مودم كوالكوم 5G . على الرغم من استحواذها على قطاع المودم في Intel، إلا أن آبل لن تستخدم مودم انتل إلا في عام 2022.

ويتوقع الخبير التقني أن تغيير آبل للتصميم سيزيد من مبيعات الهاتف، وأن تجديد التصميم سيرفع من تكلفة إنتاج الهاتف ولكن لا يُعرف هل سترفع آبل سعره أيضاً أم لا.

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