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في اليوم العالمي للقهوة.. إليكم 9 معلومات غريبة عنها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة في الأول
من أكتوبر من كل عام، في مناسبة بدأت عام 2015 بشكل رسمي، على هامش فعاليات معرض
إكسبو في ميلان الإيطالية، بحسب المنظمة العالمية للبن.

إلا أن أن رواية أخرى تشير إلى أن اليوم
العالمي للقهوة بدأ عام 1983 في اليابان.

وأطلق هذا اليوم للترويج لتجارة القهوة ورفع
الوعي حول محنة مزارع القهوة، وظروف زراعتها والعاملين فيها والأجور.

وتقدم العديد من المتاجر القهوة مجانا أو
بأسعار مخفضة في هذا اليوم.

وفي اليوم العالمي للقهوة.. إليكم بعض الحقائق
عن القهوة:

1يبلغ
معدل استهلاك القهوة ما يعادل 3 مليارات كوب من القهوة يوميا حول العالم.

2تقول
إحدى الأساطير إنه تم اكتشاف القهوة في إثيوبيا بعد ملاحظة تأثيرها على الماعز.

3تعد
القهوة في المرتبة الثانية بعد النفط، ضمن قائمة المواد الأكثر تداولا من حيث
الاستيراد والتصدير في المبادلات التجارية عالميا.

4- القهوة الأغلى تعرف بـ”Sumatran Kopi Luwak” ويبلغ سعرها حوالي 400 جنيه استرليني لكل رطل، مصنوعة من
حبوب البن التي تتناولها قطة سومطرة البرية ثم تفرزها.

5تحوي
القهوة منزوعة الكافيين على 2 إلى 12 ميلي غرام من البن، فيما يحوي الفنجان العادب
على 95 إلى 200 ميلي غرام.

6في
إيطاليا، تعد مهنة صانع القهوة مهنة تستحق التقدير والاحترام وتوازي العمل في
الطوارئ.

وفي اليابان، تقدم منتجعات خدمة الاستحمام
بالشاي الأخضر، الشوكولا أو القهوة.

7تعيش
شجرة القهوة وتكون قادرة على الإنتاج لـ “100” عام تقريبا.

8استخدمت
حبوب البن أولا كنوع من الطعام، حيث كانت تفرز أو تعرض لأشعة الشمس للتحميص.

9- تتنوع ألوان حبوب البن قبل تحميصها، بين
الأحمر والأصفر والأخضر.

المصدر-الامارات اليوم

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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