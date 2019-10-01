في يومها العالمي .. إليكم هذه الحقائق عن القهوة

يحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للقهوة في مناسبة بدأت رسمياً عام 2015.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد رواية محددة حول أصل القهوة واكتشافها، إلا أن أبرز “أسطورة” كانت مرتبطة براعي غنم.

وبحسب جمعية البن الوطنية، التي تأسست في عام 1911، فإن تراث القهوة المزروعة في جميع أنحاء العالم يرجع إلى قرون مضت، وتحديدا في غابات البن القديمة بالهضبة الإثيوبية، حيث كان هناك راعي غنم يدعى “كالدي” هو أول من اكتشف إمكانات هذه الحبوب السوداء، بعدما لاحظ تأثر الماعز لديه بحيوية شديدة، بعد تناولها من شجرة توت القهوة.

إلا أن أن رواية أخرى تشير إلى أن اليوم العالمي للقهوة بدأ عام 1983 في اليابان.

وفي اليوم العالمي للقهوة، إليكم بعض الحقائق عنها:

1- يبلغ معدل استهلاك القهوة ما يعادل 3 مليارات كوب من القهوة يوميا حول العالم.

2- تعد القهوة في المرتبة الثانية بعد النفط، ضمن قائمة المواد الأكثر تداولا من حيث الاستيراد والتصدير في المبادلات التجارية عالميا.

3- تحوي القهوة منزوعة الكافيين على 2 إلى 12 ميلي غرام من البن، فيما يحوي الفنجان العادب على 95 إلى 200 ميلي غرام.

4- تعيش شجرة القهوة وتكون قادرة على الإنتاج لـ “100” عام تقريبا.

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