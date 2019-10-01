5 مواد تُهدد بشرة السيدات.. احذري منها

نشرت مجلة “فرونيدين” الألمانية، المتخصصة بالجمال والصحة السيدات، تحذيرا للسيدات من وضع 5 مواد على بشرتهن عند إعداد ماسكات العناية بالبشرة، نظرا لخطورة هذه المواد وتأثيرها السلبي على البشرة وهذه المواد هي عصير الليمون، مسحوق الخبز، الكحول، المايونيز، والقرفة.

حيث طلبت المجلة من السيدات الابتعاد عن استخدام عصير الليمون، لأنه يسبب تهيج في البشرة، ويجعلها أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية الأمر الذي يؤدي إلى إصابتها بالحروق، كما يسبب اختلالا في الأس الهيدروجيني PH للبشرة.

كما يسبب مسحوق الخبز اختلال في الأس الهيدروجيني، ويصيب الطبقة العليا للبشرة بجروح مما يجعلها عرضة للالتهابات والبكتريا.

في حين تحرم الكحول البشر من الرطوبة، البروتينات، والدهون، وتقوم على تدمير حمايتها الطبيعية، بينما يقوم المايونيز بسد مسامات البشرة مما يفسح المجال أمام البثور للظهور.

أما القرفة فتسبب اختلال في الأس الهيدروجيني، وتعرض البشرة للحرقان.

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