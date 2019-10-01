هادي أسود يطلق أغنيته الجديدة “الليلة”

أطلق الفنان السوري هادي أسود عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم الليلة.

حيث صوّر الفنان السوري الأغنية بطريقة الفيديو كليب، فظهر بصورة لاعب جولف يحاول إرسال رسالة إلى حبيبته من خلال كرات الغولف، حيث كان يكتب عبارة على الكرة ويضربها، ولكن كراته كانت تخطأ الهدف، قبل أن يتمكن أخيرا من إيصال الكرة ورسالته إلى حبيبته.

وحظي الفيديو بعدد مشاهدات جيدة، كما حظي بإعجاب عشاق هادي أسود الذين عبروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة. التي كتبها عادل رفول، ولحنها جورج مارديروسيان، وسُجِلت في استديو فادي جيجي.

يذكر أن هادي أسود أطلق مؤخرا أغنية “يا كل العمر” وأغنية “عتبان قلبي”، كما أحيا عدة حفلات خلال الصيف الحالي، ويستعد حاليا للسفر إلى كندا ليقوم بجولة غنائية فيها.

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