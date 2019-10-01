شركة سياحية تعلن عن “وظيفة غريبة”

أعلنت شركة سناب تريب السياحية البريطانية على موقعها على الإنترنت عن وظيفة غريبة للغاية، حيث طلبت موظفين لقضاء عطلة في 10 منازل سياحية تابعة للشركة شرط أن ترافقهم كلابهم في الرحلة.

وقالت الشركة البريطانية إن على المرشحين كتابة تقرير حول جودة الخدمات المقدمة للسياح في تلك المنازل، بالإضافة إلى الحديث عن جودة الخدمات المقدمة للكلاب وللحيوانات الأليفة الأخرى الموجودة في تلك المنازل كالسباحة والتنزه، مع التقاط صور لكلابهم وهي تقضي أوقاتا سعيدة في تلك المنزل.

ويجب على المرشحين بعد الانتهاء من كتابة التقرير نشره على موقع الشركة الرسمي.

الجدير بالذكر أن الشركة ستتحمل كافة نفقات السفر وتكاليف الإقامة، كما ستمنح المرشحين المقبولين في هذه الوظيفة راتبا قدره 3000 جنيه أسترليني أي ما يعادل 3686 دولارا أميركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية