العثور على كنز أثري في شواطئ إسبانيا

قادت ملاحظة أحد سكان جزيرة مايوركا الإسبانية علماء الآثار إلى العثور على كنز أثري في قاع البحر على عمق قريب من الشاطئ يعود إلى عهد الإمبراطورية الرومانية.

حيث لاحظ فيليكس ألاركون وزوجته وجود شظايا فخارية في قاع البحر أثناء قيامها بعملية غوص ليقوما بإبلاغ السلطات المختصة والتي أرسلت غواصين إلى المكان، وبالفعل اكتشف الغواصون قاربا مدفونا في القاع على عمق قريب من الشاطئ.

وجاء علماء الآثار إلى مكان الحادث واكتشفوا وجود 100 جرة فخارية معظمها بحالة سلمية محفوظة في القارب.

وقال العلماء إن عمر هذه الجرار حوالي 1700 عام، وبأن القارب كان مخصصا لنقل البضائع إلى جزيرة مايوركا.

وأكد العلماء أن الجرار تحتوي على زيت، ونبيذ، بالإضافة إلى صلصة السمك وذلك بحسب الرسوم الموجودة على الجرار.

الجدير بالذكر أن الجرار التي تم نقلها إلى متحف مايوركا لا زالت مختومة، ولا زال علماء الآثار ينتظرون انتهاء أعمال حفظها في متحف مايوركا حتى يقوموا بفتحها والتأكد من محتوياتها.

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