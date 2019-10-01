إنستغرام تطلق ميزة ملصق التذكير

في إطار سعيها لتحسين منصة “إنستغرام” وجعلها متجرا إلكترونيا للمستخدمين قامت شركة “فيسبوك” بإطلاق ميزة ملصق التذكير لتذكير المتابعين بمنتجات ستتاح للشراء عبر التطبيق.

حيث أضافت “فيسبوك” ملصقا يمكن للشركات استخدامه في منشوراتها للإعلان عن مواعيد إطلاق منتجاتها، كما سيحتوي الملصق على زر يستطيع المستخدم تفعيله ليتم تذكيره بموعد عرض المنتجات.

وبعد أن يقوم المستخدم بالضغط على الزر وتفعيله ستقوم الشركة الأمريكية بإرسال إشعار يذكره بموعد إطلاق المنتج قبل يوم واحد، كما سترسل إشعارا آخر قبل ربع ساعة فقط من موعد طرح المنتج.

وستتيح هذه الطريقة الفرصة للمستخدمين للحصول على المنتج قبل الآخرين وفور طرحه في الأسواق.

وأكد أحد المسؤولين في “إنستغرام” أن “فيسبوك” ستتيح مزايا أخرى للتطبيق كالدفع ضمن التطبيق والوسم.

يذكر أن الميزة الجديدة ستطلق بشكل تجريبي لبعض الشركات على أن تقوم “إنستغرام” بتوفيرها للشركات الأخرى بشكل تدريجي.

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