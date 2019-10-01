Vivo تكشف عن هاتف “أنيق ومتطور”

رفعت شركة Vivo الصينية النقاب عن هاتف بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم NEX3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 Plus ثماني النوى والذي يعد أحدث المعالجات الموجودة في الأسواق وأقواها ونظام أندرويد.

ويتميز الهاتف الجديد بهيكله الأنيق وتصميمه المتميز، حيث زودته الشركة الصينية بشاشة POLED بحجم 6.89 بوصة ودقة عرض 1080*2256 بيكسل، وستشغل الشاشة 99.6% من مساحة الواجهة الأمامية.

وستحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل تدعم خاصية التعرف على الوجوه.

وستتألف الكاميرا الخلفية من 3 كاميرات، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثانية والثالثة بدقة 13 ميغا بيكسل، وزودت هذه الكاميرا بعدد كبير من أنظمة التصوير الحديثة ومن أبرزها نظام التصوير بتقنية Hypre-HDR.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف ما بين 128 و256 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 8 و12 غيغا بايت.

أما البطارية فستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع، كما سيدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس.

ويتميز الجهاز باحتوائه على مكان لتركيب شريحتي اتصال، وشريحة NFC، بالإضافة إلى وجود تقنية خاصة تعمل على إصدار الأصوات من الشاشة بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن فيفو لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الجهاز ولا عن سعره.

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