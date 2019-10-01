شاومي تطلق سماعة رأس مميزة.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة شاومي الصينية عن سماعة رأس جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Mi AirDots Pro2.

وأكدت الشركة الصينية أن السماعة الجديدة ستدعم العديد من التقنيات المتطورة كتقنية البلوتوث 5.0، تقنية LDHC، تقنية SBC بالإضافة إلى تقنية AAC.

وعمدت شاومي إلى تحسين ميزة إلغاء الضوضاء الفعالة لكي تتيح الفرصة للمستخدم استعمال السماعة في المطارات والقطارات.

وتتميز السماعة بقدرتها على التعرف على الأذن بشكل تلقائي، بالإضافة إلى التحكم بالموسيقى من خلال الاستعمال اللمسي على جانب السماعة.

وستزود الشركة الصينية السماعة بعلبة شحن تتيح للمستخدم شحن السماعة خلال ساعة واحدة فقط، وتكفي الشحنة الواحدة لعمل السماعة لمدة 14 ساعة متواصلة.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 55 دولارا أميركيا.

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