هون .. جلسة جديدة لــ “أصدقاء الكتاب “

خاص|218

نظمت اللجنة الثقافية الإعلامية بنادي الإخاء بمدينة هون جلسة جديدة من نشاطها الثقافي الشهري ” أصدقاء الكتاب” باستضافة الأستاذ “إبراهيم مصطفى ميلاد” من منتسبي النادي والمهتم بالقراءة والشأن الثقافي واختار “ميلاد” لجلسة هذا الشهر كتاباً بعنوان “جسمك يتكلم .. اسمعه” للكاتبة الأميركية “ديب شابيرو”، فلخص أهم ما جاء في كتابها العلمي المعرفي حول الجسد والصحة.

وقال رئيس اللجنة الثقافية بنادي الإخاء بهون “أحمد مازن” لـ 218 ، إن اللجنة وإدارة النادي لجأت لتنظيم هذا المنشط في الأماكن العامة ومنها جلسة هذا الشهر في ضيافة مقهى “الهاي وي” نظراً لأعمال الصيانة التي يشهدها مبنى النادي واستراحاته وسيتأنف النشاط الثقافي للنادي من داخل مقاره فور انتهاء أعمال الصيانة.

وأضاف “مازن” أن جلسات “أصدقاء الكتاب” أطلقتها اللجنة الثقافية في عام 2007 وتوقف المنشط في 2011 ليعود العام الماضي للانعقاد في موعده المحدد .. ويلقى اهتماماً من الأوساط الثقافية والمهتمين بالقراءة والكتاب في مدينة هون وكل شهر يجتمع أصدقاء الكتاب ليستمعوا إلى ملخصات وإضاءات على كتب مختلفة في شتى ميادين الثقافة والمعرفة.

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