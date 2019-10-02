اجدابيا..الفرقة العصرية تحتفي بتأسيسها

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شهد مسرح التضامن الاجتماعي في مدينة اجدابيا احتفاليةً بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس فرقة الفنون العصرية للفنون والمسرح .

عُرِضَ في الحفل شريط وثائقي للتعريف بأعمال الفرقة منذ تأسيسها وفيلم آخر للتعريف بأعضاء الفرقة ومنتسبيها .

واختتم الحفل بتكريم نخبة من فناني مدينة اجدابيا بمنحهم دروع العطاء وشهادات التقدير عرفاناً بما قدموه طيلة مسيرة أعمالهم الفنية، فتم تكريم الفنانين خليل عريش وابراهيم القذافي وحمد الحرب وصالح المعداني والكاتب عبدالباسط الجارد ,

كما تم تكريم الأعضاء المتميزين من قبل إدارة الفرقة ، أما درع أفضل ممثل لهذا العام فناله الممثل جمال الرقعي بعد فوزه بتصويت أجرته الفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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