باحثون يحولون نفايات الزجاجة البلاستيكية إلى إيروجينات

تمكن باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) من تطوير طريقة لتحويل نفايات الزجاجة البلاستيكية إلى إيروجيناتAerogels، لاستخدامها في العديد من التطبيقات المفيدة.

وتعد الأيروجينات التي طورها فريق الأبحاث باستخدام الزجاجات البلاستيكية مادة هلامية ذات كثافة منخفضة، لديها القدرة على العزل الحراري الفائق، وقدرة امتصاص عالية، تجعل هذه الخصائص المادة ملائمة لمجموعة واسعة من التطبيقات؛ من مثل العزل الحراري والصوتي في المباني والمنشآت، وقدرته على التخلص من تسرب النفط، كما يمكن استخدامه كبطانة خفيفة الوزن لمعاطف الحريق وأقنعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون التي يمكن استخدامها أثناء عمليات الإنقاذ والحريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا