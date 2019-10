مؤسس فيسبوك يتوعد بخوض معركة مع الحكومة الأمريكية!

أطلق الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربرغ وعوداً بخوض معركة لمحاربة محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك فيسبوك.

حيث نشرت مواقع عدة تسريبات لتصريحات زوكربرغ خلال اجتماع لموظفي فيسبوك”في يوليو، حين قال إنه سيتحدى هذه الجهود، مكرراً حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

كما تطرق زوكربرغ على وجه التحديد إلى خطة السناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديمقراطية لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية.

وقال:

“إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية”.

وتابع أمام الموظفين أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار.

وتطرق زوكربرغ إلى العملة الرقمية المخطط لها على فيسبوك “لييرا” قائلاً إنه لا يزال متفائلاً بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

وأكد أن فيسبوك تُخطط لخدمة جديدة تتفوق على تطبيق تيك توك لوسائل التواصل الاجتماعي السريع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية، قائلاً:

“لدينا منتج يسمى لاسو إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لتناسب سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك”.

