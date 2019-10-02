شركة “ون بلس” الصينية تكشف رسمياً عن هاتفها الجديد OnePlus 7T

كما كان منتظراً

وضمن حدثها الذي أقامته في العاصمة الهندي نيودلهي كشفت ون بلس رسمياً عن الهاتف

الجديد OnePlus 7T والذي جاء مطابقاً لما ورد في التسريبات

طوال الأيام الماضية.

يقدم الهاتف

عتاداً قوياً مصحوباً بشاشة متميزة وثلاث كاميرات خلفية تحدثت عنها وان بلس كثيراً

بالاضافة إلى سماعتين ستيريو وشحن سريع وأحدث نسخة من نظام اندرويد .

مواصفات هاتف ون بلس 7T

الشاشة : من نوع OLED بحجم 6.55 إنش بدقة FHD+ وبمعدل تحديث 90Hz.

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB.

ذاكرة التخزين : 128GB- 256GB من نوع UFS 3.0.

الكاميرات الخلفية : ثلاث كاميرات بدقة 48MP – 16MP- 12MP.

كاميرا السيلفي : بدقة 16MP.

النظام : اندرويد 10 مع أحدث واجهة OxygenOS 10.0.

البطارية : بسعة 3800mAh.

الالوان : ازرق – فضي.

يملك الهاتف

مزايا مثل البصمة داخل الشاشة وسماعتين ستيريو بالاضافة إلى تقنية Warp Charge

للشحن السريع بقوة 30W حيث يمكن شحن 70% من بطارية الهاتف خلال 30

دقيقة.

المصدر: عالم التقنية

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