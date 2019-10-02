دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الشيخوخة والسرطان

أكدت دراسة قام بها عدد من علماء جامعة ليفربول على أن الشيخوخة تحد من تطور السرطان.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بعد دراستهم وتحليلهم لعينات من أنسجة جسم الإنسان بغرض البحث عن علاقة الجينات التي تنشط عند الإصابة بالسرطان، والجينات المرتبطة بالشيخوخة.

حيث أكد العلماء على أن نشاط الحمض النووي الذي يساهم في تطور السرطان ينخفض في الخلايا الهرمة، الأمر الذي يقلل من تكاثر هذه الخلايا، وبالتالي يصبح تطور السرطان أبطأ لأن زيادة سرعة تكاثر الخلايا يؤدي إلى نمو السرطان بشكل سريع.

الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسات جاءت متوافقة مع عدد من الدراسات السابقة التي أكدت انخفاض خطر الإصابة بالسرطان قليلا مع التقدم بالعمر.

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