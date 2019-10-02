فتاة “كفيفة وصماء” تدرس الطب بكفاءة

تمكنت البريطانية ألكساندرا أدامز البالغة من العمر 24 عاما من تحقيق حلمها ودراسة الطب رغم أنها ولدت كفيفة وصماء.

وكانت إلكساندرا ترغب بدخول مجال السباحة إلا أنها غير رأيها وقررت ولوج مجال الطب بعد دخولها المستشفى في العام 2012 بسبب إصابتها بارتداد الحمض في المعدة، وتسبب خطأ على إجبارها على المكوث في المستشفى لمدة عام ونصف بعد إجراء عملية خاطئة لها، ويبدو أن حياة المستشفى جعلتها محبة للطب.

وبالفعل نجحت الفتاة الصماء التي تعاني من عمى كامل بعينها اليمنى، وقدرة على الرؤية بنسبة 5% في عينها اليسرى، بالالتحاق بكلية الطب في جامعة كارديف والوصول إلى السنة الرابعة.

وأكدت ألكساندرا امتلاكها رغبة كبيرة في القيام بالأعمال التي يقال لها إنها عاجزة عن فعلها، وإنها الآن قادرة على سحب عينات الدم، وتحضير القسطرة، إضافة إلى تحديد بقع الطفح الجلدي.

يذكر أن ألكساندر تعمل حاليا في مجال الرعاية الصحية، حيث تقوم بتقديم خدمات الرعاية لكبار السن.

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