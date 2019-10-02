ليوناردو دي كابريو يؤيد المظاهرات ضد التغير المناخي

عبر الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو عن تأييده للمظاهرات التي قادتها السويدية غريثا ثونبرغ من أجل مواجهة التغيير المناخي.

وطلب الفنان الأمريكي من الجميع الانخراط في النشاطات التي تدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية البيئة والحد من التغير المناخي.

وعبر دي كابريو الناشط البيئي عن إعجابه باستجابة 6 ملايين شخص لهذه الدعوات، وقيامهم بترديد عبارات كفى وانتهى وقت التقاعس عن العمل.

كما أكد على سعادته بتقديم 3 شابات قدن حركة تغيير المناخ من الصفوف الأمامية، واستطعن إيصال أصواتهن رغم أنهن لسن بنجمات.

يذكر أن ليورناردو دي كابريو يعد واحدا من أكثر النجوم نشاطا في مجال الحفاظ على البيئة، حيث قاد في العام 2017 تظاهرة أمام البيت الأبيض حذرت رئيس أمريكا دونالد ترامب من مخاطر الاحتباس الحراري وتغيير المناخ وطالبته باتخاذ خطوات تحمي الأرض من هذه الظاهرة.

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