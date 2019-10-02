عطل مفاجئ يصيب منصة تويتر في عدة مناطق

تفاجأ مستخدمو موقع “تويتر” في وقت متأخر من ليلة أمس بحدوث عطل مفاجئ في المنصة منعهم من إرسال التغريدات واستقبال الإشعارات.

وأكدت شركة تويتر هذا الأمر حيث قالت في بيان لها إن منصة تويتر وتويت ديك التابعتين لها شهدتا حدوث انقطاع عن عدد كبير من المستخدمين في كافة أنحاء العالم.

وصرح مصدر مسؤول في تويتر على أن المستخدمين واجهوا صعوبات في إرسال الرسائل ومتابعة التغريدات، وأكد عمل الشركة على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، دون أن يقدم أي معلومات حول الأسباب التي أدت لظهور هذه المشكلة.

وأكد ذات المسؤول وصول أكثر من 4 آلاف بلاغ لموقع أوتيدج دوت ريبورت المخصص لرصد البلاغات الخاصة بموقع تويتر من بلدان مختلفة أبرزها اليابان، الهند، وكندا.

الجدير بالذكر أن أحد المسؤولين في موقع تويتر أكد في وقت سابق قيام الشركة بفحص مشكلات متعلقة بموقع تويت ديك الذي يستخدمه الصحفيون ومنتجو المحتوى لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.

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