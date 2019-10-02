PUBG تتيح اللعب التشاركي بين Play Station4 و Xbox one

وفت شركة تنست بالوعد الذي أطلقته يوم 20 سبتمبر الماضي القاضي بإتاحة ميزة اللعب التشاركي في لعبة PUBG بين PlayStation 4 و Xbox one، حيث أطلقت اليوم هذه الميزة لجميع اللاعبين.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون اللاعبون قادرين على اختيار منافسيهم من نفس منصتهم أو من المنصة الأخرى.

وأكدت تنست على أن اللاعبين سيكونون قادرين على تحديد المنصة التي يرغبون بالحصول على منافس منها من خلال أيقونة العلامة التجارية الخاصة بالمنصتين والتي ستظهر على الشاشة أمام المستخدم.

وقالت تنست إن الميزة الجديدة لا تتيح للاعبين تشكيل فريق من منصة بلاي ستيشن لتحدي فريق من منصة إكس بوكس ون، وذلك لأن اللعبة تحتاج لمزيد من الإعدادات والتحديثات لتفعيل هذه الميزة، مؤكدة في الوقت ذاته عملها على إطلاقها لهذه الميزة قريبا.

وبإطلاق ميزة اللعب التشاركي انضمت PUBG إلى سلسلة الألعاب التي تتيح ميزة اللعب التشاركي بين المنصات مثل Fortnite، و Rocket League.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية