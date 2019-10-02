جديد ريزر.. ميكروفون متطور بشاشة LED

كشفت شركة ريزر الأميركية عن ميكروفون جديد حديث ومتطور وبشاشة LED أطلقت عليه اسم Seiren Emote.

وزودت الشركة الميكروفون بشاشة LED بدقة 8*8 بيكسل مناسبة لعرض Emotes وذلك لكي تحقق تفاعلا مع جمهور البث المرئي.

ويتميز الميكروفون الجديد بدعمه لمنصات البث المرئي Twitch وStreams labs.

وقالت الشركة إن الميكروفون الجديد سيستند على حامل لامتصاص الذبذبات، وسيعمل بترددات تتراوح ما بين 100 و20 كيلوهرتز، بينما يبلغ المعدل البت فيه 16 بت.

الجدير بالذكر أن شركة ريزر ستطلق الميكروفون الجديد في الأسواق بسعر 180 دولارا أميركيا دون أن تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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