شرح كامل للعبة Call of Duty: Mobile.. “ملاحظات مهمة”

أطلقت شركتا Activision و Tencent لعبة Call Of Duty: Mobile على نظاميْ التشغيل iOS وآندرويد.

وتم طرح اللعبة على المتجر مع حجم بلغ 1.5 غيغابايت، ويتطلب تشغيلها هاتفا ذكيا بمواصفات ذاكرة عشوائية “رام” 2 غيغابايت على الأقل، ونظام تشغيل اندرويد 5.1 وأحدث.

أما بالنسبة لأجهزة آبل ستحتاج Call of Duty: Mobile إلى نظام التشغيل آي أو اس 9 وأحدث.

وإذا كان لديك هواتف iPhone 5s و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPad Air و iPad Mini 2 و iPad Mini 3 و iPod Touch ، فإن لعبة كول اوف ديوتي لن تعمل.

كيفية تنزيل اللعبة

يتطلب أولاً التسجيل في اللعبة ليكون لك اسم مستخدم وكلمة مرور أو التسجيل بها عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي نفس الطريقة المتبعة في لعبة ببجي موبايل.

وفي حال ظهرت لك رسالة على متجر جوجل أن هذا العنصر غير متاح في بلدك فعليك تحميلها من متجر apptoid أحد تطبيقات الطرف الثالث.

ويُمكن تحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر واللاب (PC) من خلال مُحاكي الآندرويد Game Loop.

في بداية اللعبة سيتم اصطحابك داخلها في جولة تعريفية على الإعدادات والأدوات الرئيسية، ثم عليك الدخول في طوْر اللعبة الجماعي (4v4) بهدف تدريبك أكثر على اللعبة ثم الوصول للمستوى الثامن وبعدها سيتم فتح طوْر الرويال باتل الذي اعتدنا عليه في لعبة ببجي.

ملاحظات مهمة:

في بداية اللعبة سيحمل كل مقاتل سكيناً.

الهبوط سريع جداً مقارنةً مع لعبة ببجي.

اللاعبون سيتواجدون في سرب طائرات وليس في طائرة واحدة.

الركض سريع جداً في اللعبة والوصول إلى الأماكن سريع بينما في ببجي أكثر بطئاً.

الرسوميات واقعية والمؤثرات الصوتية قوية جداً وحادة، ستجعلك تشعر أنك في ساحة حرب.

لا يوجد ملابس مدنية مثل ببجي، بل جميع اللاعبين يرتدون ملابس عسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية