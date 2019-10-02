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فأر ينشر الذعر والفوضى في البيت الأبيض

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار فأر سقط على حاسوب مراسل البيت الأبيض لشبكة إن بي سي بيتر ألكساندر يوم أمس الذعر والفوضى في قاعة المؤتمرات في البيت الأبيض.

وقال المراسل إنه كان الضحية الأولى لهذا الفأر الذي سقط على حاسوبه الشخصي من السقف.

وحاول عدد من الصحفيين والمنتجين المتواجدين في قاعة المؤتمرات الإمساك بالفأر الصغير دون جدوى.

وأثار هذا الحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت مراسلة شبكة إن بي سي نيوز شانون بيتيكس هذا الأمر بأنه الأكثر إثارة في غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض منذ عدة أشهر.

الجدير بالذكر أن مؤيدي الرئيسي الأميركي دونالد ترامب ومنتقديه طالبوه بتقديم تبرير للواقعة من خلال موقع تويتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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