فولكس فاغن تُطلق نموذجاً جديداً من سيارات «جيتا» العائلية الشهيرة

كشفت فولكس فاغن عن النموذج الجديد من سيارات “جيتا” التي تصنف من بين أشهر السيارات العائلية في الأسواق.

حيث أصبحت السيارة مختلفة كلياً، وحصلت على هيكل أكبر وأكثر عصرية، مزين بواجهة أمامية عريضة مطلية بالكروم، وجنح هوائي صغير من الخلف، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED.

وحصلت هذه السيارة على قمرة واسعة فيها مقاعد تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، واحدة قبالة السائق مباشرة وأخرى في المنتصف يمكن استعمالها لمشاهدة الفيديوهات أو التحكم بأنظمة المولتيميديا.

كما زودت السيارة بكاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج، وحساسات لقياس المسافات، وحساسات للمطر والضوء.

هذا وستطرح هذه السيارة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، وعدة أنواع من المحركات: محركات بسعة 1.4 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات 2.0 TSI بعزم 150 حصانا، ومحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 125 حصاناً.

