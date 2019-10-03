حساسية الموز: هل سمعت عنها من قبل؟

يصاب الإنسان بأنواع مختلفة من الحساسية، لكن هل سمعت من قبل عن حساسية الموز تحديدًا؟ إليك ما يجب معرفته.

يعتبر الموز من

أهم أنواع الفواكه وأكثرها شيوعًا، ويعد من أول الأطعمة التي تعطى للطفل

عندما يبدأ بتناول الطعام، ولكن ما هي حقيقة حساسية الموز؟

عادة ما يتم ربط الإصابة بحساسية الموز، مع حساسة اللاتيكس،

وذلك يعود إلى وجود نفس البروتينات تقريبًا في الأشجار التي يتم من خلالها

صنع اللاتيكس والموز.

على الرغم من وجود حساسية الموز، إلا أنها قليلة الانتشار،

ونادرة بين الأطفال، لكن في حال كان هناك تاريخ عائلي للحساسية أو أن الطفل

يعاني من حساسية المكسرات.

جدير بالذكر أنه عادة ما تتطور الحساسية مع تقدم الطفل بالعمر.

أسباب وعوامل خطر الإصابة بحساسية الموز

كما ذكرنا فإن حساسية اللاتيكس والموز مترابطتان بسبب وجود

نفس البروتينات، هذا يعني أنه في حال لاحظت وجود حساسية اللاتيكس لديك عليك

تجنب الموز تمامًا.

إلى جانب ذلك من الممكن أن تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة الاخرى التي تحتوي على نفس هذا البروتين او من الممكن أن تحفز أعراض حساسية اللاتيكس والموز.، ومن بينها الأفوكادو والكيوي والكستناء.

أعراض حساسية الموز

تبدأ عادة أعراض الإصابة بحساسية الموز بالظهور بعد تناول أو تذوق الموز على الفور، وذلك اعتمادًا على حدة الحساسية لديك.

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية نتيجة لمس قشور الموز أيضًا.

أما أعراض الإصابة بحساسية الموز فتشمل:

تورم وحكة في الفم واللسان والحنجرة

تورم وحكة واحمرار في العينين

قشعريرة

سيلان في الأنف

ضيق في التنفس

عطس

ألم في المعدة

اسهال

قيء.

مضاعفات الإصابة بحساسية الموز

في بعض الأحيان من الممكن أن يعاني الإنسان من حساسية عالية تجاه اللاتيكس والموز، الامر الذي قد يهدد حياة الإنسان المصاب.

من أهم مضاعفات الإصابة بحساسية الموز هو التأق (

Anaphylaxis) وهي عبارة عن ردة فعل حادة جدا وسريعة من جهاز المناعة، بسبب

وجود مسبب حساسية.

الأعراض المرافقة للإصابة بالتأق تشمل ما يلي، علمًا أنها تتطلب طلب المساعدة الطبية الفورية:

قشعريرة وحكة

احمرار في الجلد

تورم في اللسان

إغلاق مجاري التنفس مما يسبب صعوبة وضيق في التنفس

تورم في الحنجرة وبحة في الصوت

انخفاض وهبوط في ضغط الدم

ألم في المعدة يترافق مع قيء واسهال

دوار

إغماء.

علاج حساسية الموز

في حال كنت تعاني من الإصابة بحساسية الموز بشكل طفيف أو

معتدل، فمن الممكن أن يتم علاجها بأدوية الهيستامين التي تباع دون وصفة

طبية، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها.

في حال كانت الأعراض شديدة، قد يصف لك الطبيب دواء عليك حمله معك طوال الوقت.

كما ينصح باتباع النصائح التالية:

تجنب تناول أي شيء يحتوي على الموز ومنتجاته بما في ذلك مطري الشفاه.

التأكد من مكونات أي عصير أو حلويات

تجنب تناول الأطعمة التي قد تحفز حساسية الموز، مثل الأفوكادو والكيوي.

تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون من الامن تناول الموز المطهي، لكن يجب استشارة الطبيب.

المصدر : موقع طب ويب

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