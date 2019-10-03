لماذا الخبز الأسمر أفضل؟.. اقرأ لتعرف

تدور العديد من التساؤلات في ذهن الناس عن الفروقات بين الخبز الأبيض والأسمر، ولماذا يُنصح الأشخاص الراغبون باتباع حمية غذائية بتناول الخبز الأسمر عوضا عن الخبز الأبيض، وما هي الميزات الموجودة في الخبز الأسمر وغير موجودة في الخبز الأبيض؟ وهل الخبز الأسمر صحي أكثر من الخبز الأبيض؟

ولكي نتعرف على الفرق بينهما يجب علينا الاطلاع على مكوناتهما.

مكونات الخبز الأبيض

يعد الخبز الأبيض أكثر أنواع الخبز انتشارا، ونادرا ما تخلو مائدة منه، ويصنع هذا النوع من الخبز من الدقيق المكرر والقمح المقشور.

ويتميز الخبز الأبيض بسهولة امتصاصه، وباحتوائه على كمية كبيرة من السكريات، ونوع من الكربوهيدرات والتي تساهم في رفع السكر في الدم بشكل مفاجئ، لذلك فهو لا يعد مناسبا لمرضى السكري.

مكونات الخبز الأسمر

يعد الخبز الأسمر من أنواع الخبز المناسبة للريجيم والحميات الغذائية، ويصنع الخبز الأسمر من دقيق القمح الكامل غير المقشور الحبة والنخالة، ويحتوي على الكربوهيدرات التي تعطي طاقة للجسم.

كما يحتوي الخبز الأسمر على عدد من الألياف التي تمنع حدوث الإمساك المزمن، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بتقرحات المعدة، ويحمي من سرطان القولون، ويمنع الإصابة بالزائدة الدودية

لماذا تميل الكفة للأسمر؟

تساهم الكربوهيدرات الموجودة في الخبز الأبيض في رفع نسبة السكر في الدم، مما يجبر البنكرياس على إفراز كمية كبيرة من الأنسولين بشكل مفاجئ، الأمر الذي يسبب الإرهاق له، في حين أن الخبز الأسمر يتحول إلى سكر بشكل بطيء وذلك بسبب احتوائه على نشويات معقدة، كما يساعد على الشعور بالشبع بسبب وجود الألياف التي تهضم بسرعة الأمر الذي يشعر الإنسان بالشبع لوقت أطول من الخبز الأبيض.

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