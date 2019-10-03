دراسة صادمة عن “سكر الفاكهة”.. ليس أمناً

أجرى علماء من مركز جوسلين في بوسطن دراسة قارنوا خلالها 6 حميات غذائية مختلفة في عملية الأيض على الحيوانات.

وعمد العلماء إلى استخدام مجموعات مختلفة من الفركتوز أو سكر الفاكهة، والغلوكوز، والدهون وقاموا بمراقبة نشاط الأنزيم CPT1a الذي يدل على تأدية الميتاكوندريا لوظيفتها بحرق الدهون بشكل سليم.

وتوصل العلماء في نهاية الدراسة إلى أن ارتفاع الفركتوز والدهون في جسم الإنسان يمنع الميكاكوندريا عن أداء وظيفتها بشكل صحيح، مما يمنع الكبد من حرق الدهون بسرعة.

وأكد أحد العلماء الذين شاركوا في الدراسة الضرر الذي يسببه ارتفاع الفركتوز على جسم الإنسان، وقال إن الفركتوز يسبب تراكم في الدهون، وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى الفركتوز في النظام الغذائي.

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