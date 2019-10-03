هواوي تقتحم سوق الحواسيب المحمولة بجهاز مميز

اقتحمت شركة هواوي الصينية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية عالم الحواسيب المحمولة من خلال إعلانها عن حاسوب مميز سيحمل اسم Huawei Mate Book D.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5-8250U رباعي النوى بتردد 1.6 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics 620.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 15.5 بوصة، بدقة عرض 1080*1920 بيكسل، كما أحاطته بهيكل أنيق من البلاستيك، ووصل وزنه إلى 1.9 كغ.

وسيحتوي الحاسوب على قرص تخزين داخلي بسعة 256 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بحجم 8 غيغا بايت، بالإضافة إلى وجود نظام تبريد خاص بالمعالج للحفاظ على حرارته.

وسيكون الحاسوب الجديد قادرا على العمل مع شبكات بلوتوث 4.1، وشبكات Wi-Fi 802.11 abgnac.

وسيحتوي الحاسوب على منفذ HDMI، ومنفذ USB2.0، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة إلى وجود مكبرات صوت متطورة من نوع Dolby Atmos Sound System، بالإضافة لكاميرا مخصصة لإجراء مكالمات الفيديو.

ويتميز هذا الحاسوب ببطاريته القوية التي تكفي للعمل لمدة 8 ساعات خلال الشحنة الواحدة.

يذكر أن هواوي لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاق الحاسوب في الأسواق، كما لم تقدم معلومات عن سعره.

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