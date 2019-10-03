مايكرسوفت تكشف عن قلم ذكي قابل للشحن

شهد حدث Surface الذي أقامته شركة مايكروسوفت الأمريكية مؤخرا قيام الشركة الأمريكية بالكشف عن قلم ذكي قابل للشحن أطلقت عليه اسم Surface Slim pen.

وقالت الشركة الأميركية إن هذا القلم سيكون مخصصا لجهاز مع جهاز Surface Pro X الذي تنتجه مايكروسوفت.

وزودت الشركة القلم الذكي ببطاريات تشحن بشكل لاسلكي والتي حلت بديلا لبطاريات AAAA التي جاءت مع الإصدار القديم.

ويتميز القلم الجديد باحتوائه على مجموعة من الخصائص كفرشاة الزيت التي تعمل على إظهار الرسم وكأنه حقيقي، بالإضافة إلى ميزة محي الأخطاء من خلال قلب القلم، ومن خلال إمالة القلم سيكون المستخدم قادرا على تظليل رسوماته.

يذكر أن مايكروسوفت ستطلق القلم الجديد في الأسواق بسعر 145 دولارا أميركيا.

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