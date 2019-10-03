عداء يلقى مصرعه قبل خط النهاية

شهد سباق ماراثوني أجري في منتزه في مدينة إيلك- سيتي الواقعة في ولاية كانساس الأميركية حادثة مؤسفة للغاية، إذ أصيب العداء توماس ستانلي البالغ من العمر 33 بصاعقة أودت بحياته.

وشارك العداء في السباق البالغة مسافته 50 كيلومترا وقبل وصوله لخط النهاية بمسافة قصيرة ضربته صاعقة بشكل مفاجئ، وفشل المدربون والعداءون الآخرين في إسعافه وإنقاذ حياته، ليفارق الحياة وسط دهشة الجميع.

وفور إعلان وفاة توماس قامت اللجنة المنظمة بجمع تبرعات لأسرته المكونة من زوجة وثلاثة أطفال، ووصل مبلغ التبرعات في اليوم الأول إلى 45 ألف دولار أمريكي.

وعبرت زوجة العداء عن حزنها لفقدان زوجها بعد أن استلمت ميداليته، وقالت إن احتمال الموت بصاعقة هو واحد بالمليون، وزوجها كان هو الواحد.

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