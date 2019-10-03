أحلام تعد جماهيرها بمفاجآت كثيرة   

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام خلال إحدى مقابلاتها عن ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه قريبا في الأسواق.

وقالت أحلام إنها بدأت العمل على هذا الألبوم منذ عدة أشهر، وتعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين كالأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير عبد بن عبد المحسن، عبد الرحمن عثمان، ناصر الصالح، ومحمود الخيامي وغيرهم.

وأكدت أحلام قيامها بتصوير 3 أغنيات من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، على أن يتم إصدارهم بشكل متتابع بعد إطلاق الألبوم بفترة.

ووعدت النجمة الإماراتية عشاقها بمفاجآت كثيرة سيحتوي عليها ألبومها الجديد.

يذكر أن أحلام أحيت خلال الفترة الماضية عددا من الحفلات في عدد من الدول العربية، وتشارك حاليا في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الخامس رفقة راغب علامة، محمد حماقي، وسميرة سعيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية