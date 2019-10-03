“عقاب مثالي” لفتى رمى النفايات على الأرض

تسببت صورة نشرت على إحدى الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في إحراج شديد للبريطانية ستايسي روبرتسون حيث ظهر ابنها في الصور وهو يلقي النفايات على الأرض مع مجموعة من أصدقائه خارج مقهى غرب مدينة كيربي.

وقررت ستايسي معاقبة ابنها شارك لوي البالغ من العمر 14 عاما على هذا التصرف الذي لم تعهده منه، لذلك طلبت منه أن يقوم بجمع القمامة الموجودة في الحي، ونشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلت إن كان أهل أصدقاء ابنها فخورين بتصرف أولادهم.

وقدمت ستايسي اعتذارها لأصحاب المقهى، وأكدت على استعدادها لإرسال ابنها إلى المقهى ليعمل لديهم لمدة يوم مجانا تكفيرا عن الذنب الذي ارتكبه.

الجدير بالذكر أن السكان المحليين يلجؤون إلى صفحات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من تصرفات المراهقين، ولكن من النادر أن تحظى النداءات التي يطلقونها باستجابة الأطفال أو أهلهم.

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