جديد آرلو.. كاميرا مراقبة ذكية بدقة عالية

كشفت شركة آرلو الأمريكية عن كاميرا مراقبة ذكية بدقة عالية ورؤية ليلية أطلقت عليها اسم Pro3.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدقة الوضوح والتي تصل إلى 2560*1440 بيكسل، بالإضافة إلى قدرتها على التقاط صور HDR عالية التباين والدقة.

وقالت الشركة الأمريكية إن مساحة الرؤية لهذه الكاميرا ستبلغ 160 درجة، وستلتقط الكاميرا صورا ليلية ملونة بسبب وجود مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والضوء الكاشف سبوت لايت.

وزودت آرلو الكاميرا الجديدة بميكروفون أحادي وسماعة في الكاميرا المقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدعمها لمساعد أمازون الصوتي أليكسا، والمساعد الصوتي غوغل هوم.

وستدعم الكاميرا الاتصال من خلال البلوتوث وشبكة Wifi 802.11bgnac، كما ستحتوي على بطارية تعمل لمدة 3 إلى 6 أشهر بشكل متواصل.

يذكر آرلو ستطلق الكاميرا في الأسواق بسعر 200 دولار للكاميرا المنفردة، و500 دولار للطقم المكون من كاميرتين ومحور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية