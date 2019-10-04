مستشفى العيون بطرابلس يتسلم جهاز تصوير بصري هو الأسرع في ليبيا

تسلم مستشفى العيون بطرابلس جهاز تصوير بصري مقطعي توافقي ذو سرعة تبلغ CUT130000، وجهازي ميكروسكوب جراحي.

وبينت وزارة الصحة في صفحتها الرسمية، بأن الجهاز المقطعي هو الأعلى الذي يستخدم في ليبيا حتى الآن لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذي التوافق البصري.

وأضافت الوزارة بأن جهاز التصوير البصري المقطعي التوافقي OCT يستخدم تقنيات حديثة ومتطورة تستخدم مزيجا من موجات الضوء لتحقيق دقة أعلى وتوفر صور عالية الدقة من الطبقات المختلفة من شبكية العين.

يشار إلى أن مستشفى العيون بطرابلس تسلم في يوليو الماضي 80 سريرا لقسم الإيواء الجديد بعد صيانة وتحوير مبنى مستشفى العيون القديم.

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